Nachbarbundesland dominiert die Winter Musi

Mit etwas Wehmut werden heute die Seer ihren Abschied von der Musi-Bühne feiern, denn Fred Jaklitsch und seine Kollegen beenden ja heuer ihre einmalige und so erfolgreiche Karriere. „28 Jahre sind genug, wir haben bis zum großen Finale am 22. Dezember in Wien aber noch mehr als 60 Konzerte“, so Bandchef Jaklitsch zur „Krone“. Und Schlagerstern Nik P. fügt hinzu: „Noch kann ich mir die Szene ohne Seer nicht vorstellen, sie werden uns auf alle Fälle fehlen.“ Karten für die Livesendung gibt’s noch an der Abendkasse.