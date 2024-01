Märchen geht weiter - „gefühlt schweben wir alle“

„Möstl-Zeit“

In Hälfte zwei war wieder „Möstl-Zeit“, mit einer Abwehr-Quote von 31 Prozent wurde der Torhüter zum zweiten Mal als „Man of the Match“ geehrt. „Wir machten frech weiter, wo wir aufgehört haben. Mir war klar, dass ich nach der Pause ein paar Bälle fange!“ Vor dem Turnier hatte keine klare Nummer eins ausgemacht werden können - Möstl hat die Frage in vier Spielen beantwortet.