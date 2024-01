Bulgarien: Boykott-Aufruf gegen Österreich-Waren

Raiffeisen, OMV, UNIQA & Co.

In dem südöstlichen EU-Land Bulgarien sind eine Reihe großer österreichischer Unternehmen tätig - unter anderem EVN, Raiffeisen, OMV, Vienna Insurance Group, UNIQA, Wienerberger und Telekom Austria. Auch in Rumänien gab es Aufrufe zum Boykott österreichischer Unternehmen.