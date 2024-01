„Hungersekte“: Anführer wegen 430 Toten angeklagt

95 Beschuldigte in Verfahren

Die Staatsanwaltschaft hatte am Dienstag bekannt gegeben, dass sie gegen insgesamt 95 Menschen im Zusammenhang mit dem sogenannten Shakahola Massaker Vorwürfe erhebt. Der Leiter des Kults und seine wichtigsten Gefolgsleute sollen sich in Malindi verantworten, der Prozess gegen die geringerer Straftaten beschuldigten Sektenmitglieder soll an zwei anderen Gerichten geführt werden.