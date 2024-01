St. Pölten um letzten Funken Hoffnung

Nur ein Punkt aus drei Partien - und dennoch haben St. Pöltens Fußballerinnen noch immer die Minimalchance auf den Einzug ins Champions-League-Viertelfinale. Will man den Zweitplatzierten Bergen (Nor), der sieben Zähler am Konto hat, in Gruppe B noch ärgern, muss am Mittwoch (18.45 Uhr, live auf DAZN) im Nachtrag gegen Slavia Prag ein Sieg her. Weil der Rasen bei den Tschechinnen unbespielbar ist, findet das Match übrigens - wie im Vorjahr - in Boleslav statt. „Nach dem Amoklauf im Dezember finde ich es gar nicht schlecht, dass wir außerhalb spielen. Außerdem haben wir gute Erinnerungen an das Stadion“, verweist SKN-Rohdiamant Valentina Mädl an den 1:0-Sieg im November 2022.