Steger empört: „ÖVP tritt Neutralität mit Füßen“

Europasprecherin Petra Steger spricht im krone.tv-Interview klare Worte: „ÖVP-EU-Spitzenkandidat Reinhold Lopatka hat bei der Bekanntgabe seiner Kandidatur klare Wählertäuschung betrieben, so wie die ÖVP das ständig macht. Seine Partei war nie für Frieden in Europa, sondern tritt die Neutralität mit Füßen“, so Steger.