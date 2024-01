Neue Details zum Tod von Hertha-Boss Kay Bernstein

Wie das Boulevard-Blatt schreibt, sei Bernstein noch am Donnerstag zum Trainingslager in der Nähe von Alicante dazugestoßen, ehe er sich am Sonntag wieder in den Flieger in Richtung der deutschen Hauptstadt setzte. Am Tag darauf soll der gebürtige Sachse gegen 23 Uhr ins Bett gegangen, jedoch am Dienstagmorgen nicht mehr aufgewacht sein.