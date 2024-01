Illwerke VKW senken erneut Strom- und Gaspreis

Umsteigen auf neuen Tarif

Von den Preisen profitieren alle Kunden, die bereits auf die neuen Tarife des Unternehmens umgestiegen sind, das sind derzeit 91 Prozent. Für jene, die den Umstieg noch nicht vollzogen haben, wird gerade an einer Gesetzesnovelle getüftelt, wonach niemanden am Stichtag 1. April 2024 der Strom abgedreht wird, sondern die betroffenen Kunden einfach in den neuen Tarif übernommen werden. Technisch läuft das so ab: Die Alt-Kunden erhalten ein Kündigungsschreiben (gesetzlich vorgesehen), werden aber automatisch in den Standard-Tarif übernommen. Wer jetzt noch aktiv umsteigt, erspart sich das Kündigungsschreiben und kann auch beim gewählten Tarif mitreden.