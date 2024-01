Saudi-Botschafter Nadal: Swiatek sieht‘s kritisch

Die ATP-Tour der Männer hatte im vergangenen August bekannt gegeben, dass die Next Gen Finals für U21-Spieler bis 2027 in Dschidda stattfinden werden. Nach mehreren Schau-Matches mit Stars wie Novak Djokovic oder Carlos Alcaraz sind das die ersten offiziellen Turniere im Wüstenstaat. Die Frauen-Tour WTA könnte ihre Finals ebenfalls künftig in Saudi-Arabien austragen, derzeit werden Gespräche geführt.