Polizei-Chef warnt vor anhaltender Terrorgefahr

Der im Zuge des Kriegs in Israel aufkeimende Hass und den vermehrten Anzeigen wegen antisemitischer Äußerungen hat zu einer engen Zusammenarbeit mit der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) geführt. „Eines ist ganz klar, und das weiß jeder Polizist in Wien: Für Antisemitismus ist kein Platz. Das ist etwas, wo wir alert sind und ganz konsequent einschreiten und jeden noch so geringen Verdacht zur Anzeige bringen. Den Weg werden wir mit Sicherheit so fortführen“, betonte der Landespolizeipräsident.