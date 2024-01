Emmys: Christina Applegate sorgt für Tränenmomente

„Vielen Dank! Oh mein Gott! Ihr beschämt mich und meine Behinderung völlig, wenn ihr aufsteht“, sagte sie und löste damit Gelächter im Publikum aus. Dann ließ sie sich nicht nehmen, auf den jüngsten Abnehmtrend in Hollywood anzuspielen und erklärte: „Körper nicht von Ozempic.“ Das Diabetes-Medikament wird auch zur Gewichtsreduktion verschrieben und so mancher Star, darunter Sharon Osbourne und Oprah Winfrey, hat dadurch in den letzten Monaten etliche Kilos abgenommen.