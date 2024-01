Schwangere Suki Waterhouse sorgt für Aufsehen

Schauspielerin Suki Waterhouse sorgte bei der 75. Emmy-Verleihung in Los Angeles am roten Teppich für Aufsehen. Die Hochschwangere, die gerade ihr erstes Baby mit ihrem Verlobten „Twilight“-Star Robert Pattinson erwartet, zeigte sich in einem rückenfreien, kirschroten Kleid, das auch einen seitlichen Einblick auf ihren Babybauch gab, am Red Carpet.