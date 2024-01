Jugendliche legten in Dornbirner Messepark Feuer

Verantwortlich für das Feuer dürften acht Jugendlichen im Alter zwischen 12 und 15 Jahren sein. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und hat die Kids bereits einvernommen. Sie dürften in der Nähe des Kassenbereichs gezündelt haben. Bügelbretter, die in der Nähe standen, gerieten dadurch in Flammen.