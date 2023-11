Hödlmoser wechselt kommende Saison auf die Straße

Vor knapp vier Monaten feierte Dominik Hödlmoser seine Premiere bei der Rad-WM im Cross-Country-Bewerb. Nun wechselt das Mountainbike-Talent auf die Straße. „So eine Chance bekommt man nicht oft. Ich will mir nicht in ein paar Jahren überlegen müssen, was aus meiner Karriere geworden wäre, wenn ich dieses Angebot angenommen hätte“, freut sich der 18-Jährige über seinen Jungprofivertrag beim Team Felbermayer Simplon (künftig Felt) Wels.