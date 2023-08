Hödlmoser: „Idole motivieren mich“

Radeln in der Altstadt

Nach dem Rennen geht es für Hödlmoser erst am Sonntag wieder in die Heimat. Danach lässt er es etwas ruhiger angehen, bevor er in knapp einem Monat wieder Rennen fährt. In der Mozartstadt beim „Cyclodome“ wird er sowohl das Rennradkriterium als auch den Mountainbike-Eliminator bestreiten. „Wichtige Erfahrungen für ihn auf Asphalt“, findet Vater Thomas.