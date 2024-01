Houthi-Marschflugkörper auf US-Schiff abgefangen

Das US-Militär wies die Angaben der Houthi-Miliz zurück. Es habe am Sonntag keine Angriffe der USA oder der Koalition zum Schutz von Schiffen im Roten Meer gegeben, sagte ein US-Militärvertreter, der nicht namentlich genannt werden wollte. Washington und London hatten in der Nacht zum Freitag erstmals Stellungen der Miliz im Jemen bombardiert. US-Präsident Joe Biden sprach von „erfolgreichen“ Luftangriffen - und drohte weitere Angriffe an, sollte die Miliz ihre Attacken gegen Schiffe nicht einstellen.