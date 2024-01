Betrunkener Lenker nach Unfallflucht ausgeforscht

Jener, zunächst unbekannte Autolenker, der Sonntagfrüh in St. Georgen im Attergau (OÖ) einen 25-Jährigen am Heimweg von einer Disko gerammt und verletzt liegengelassen hatte, konnte von der Polizei überführt werden. Ein 21-jähriger Einheimischer war betrunken mit dem Wagen unterwegs gewesen, er konnte sich nur lückenhaft an den Unfall erinnern.