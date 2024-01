Mann bei Waldarbeiten von Baum schwer verletzt

Es war das dritte schwere Forstunglück in dieser Woche in Oberösterreich. Nach zwei furchtbaren Unfällen mit Todesfällen in Saxen und Munderfing wurde Samstagmittag ein 36-Jähriger in Aschach/Steyr bei Baumfällarbeiten schwer verletzt. Der Mann war unter einem Stamm zu liegen gekommen. Einem Kollegen gelang es, diesen zu entfernen.