Über 900.000 Fluggäste in Innsbruck abgefertigt

„Auch wenn wir noch nicht an die Zahlen vor der Pandemie herankommen – der Weg stimmt!“ So fasst Marco Pernetta, Geschäftsführer des Innsbrucker Flughafens, das vergangene Flugjahr zusammen. Insgesamt wurden 906.655 Passagiere abgefertigt – ein Plus zu 2022 um 25,7 Prozent (damals waren es 721.412). Im Rekordjahr 2018 wurden fast 1,2 Millionen Fluggäste in Innsbruck gezählt. Sehen lassen kann sich auch die Auslastung der einzelnen Flüge: sie stieg von 62,7 auf 70,3 Prozent im Vorjahr.