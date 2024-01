„Schäme mich dafür, was wir ihm angetan haben“

Matthias Sammer hat scharfe Kritik in Bezug auf den Umgang mit Franz Beckenbauer unmittelbar vor der Heim-WM 2006 geäußert. „Wir alle haben Franz Beckenbauer vorgeschickt und alle wussten, mit welchem korrupten System, welchen Anforderungen, die dieses FIFA-Konzil in sich trägt, er es am Ende zu tun haben würde“, wurde der BVB-Berater gegenüber „t-online“ deutlich.