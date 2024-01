Gastgeber Katar startet mit Sieg in den Asien-Cup

Bei der glitzernden Eröffnungszeremonie im WM-Finalstadion in Lusail bei Doha war am Freitag auch Katars Staatsoberhaupt, Emir Tamim bin Hamad Al Thani, anwesend. Spielmacher Akram Afif traf in doppelter Ausführung (45., 96.). Dazu war Almoez Ali, bei Katars erstem Asien-Cup-Turniersieg 2019 Torschützenkönig, per Kopf erfolgreich (56.).