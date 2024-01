Mit Herzog soll Durststrecke von 64 Jahren enden

Etablierte Stars

Als härtester Konkurrent gilt Rekordchampion Japan mit Ex-LASK-Akteur Keito Nakamura. „Der Turniersieg ist ein ganz großes Ziel, es wird Zeit“, sagt Herzog. Dirigent in der Abwehr ist Kim Min-jae, der auch bei den Bayern eingeschlagen hat, Südkoreas Fußballer des Jahres wurde. In der Offensive ist Tottenhams Son Heung-min Dreh- und Angelpunkt, Ex-Salzburger Hwang kommt meist von der Bank. In der Gruppe warten Bahrain, Jordanien und Malaysia.