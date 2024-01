Vergewaltiger wird in Anstalt eingewiesen

Schnell ist klar, dass es sich bei dem Peiniger um einen aus der Psychiatrie in Frankreich entflohenen Geisteskranken handelt, der aufgrund eines begangenen Sexualdelikts in seiner Heimat in ein forensisch therapeutisches Zentrum eingewiesen worden war. An die Tat selbst kann sich der Betroffene nur „schwammig“ erinnern. „Ich war damals mit dem Fahrrad unterwegs. Wo, weiß ich nicht. Aber ich weiß, warum ich hier bin.“ Erklären könne er sich die Tat nicht. Nur so viel: Er habe sich schon eine lange Zeit davor ferngesteuert und kontrolliert gefühlt, sprich, Stimmen gehört.