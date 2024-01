Krainer: „Benko hat Promi-Politiker gekauft“

Parteiausschluss von Gusenbauer „nicht sinnvoll“

Zu den exzessiv überhöhten Signa-Honoraren des umstrittenen SPÖ-Mitglieds Alfred Gusenbauer sagt Krainer ähnlich wie SPÖ-Parteichef Andreas Babler: „Es war moralisch falsch, was er gemacht hat. Aber ein Parteiausschluss Gusenbauers erscheint mir in dieser Sache nicht sinnvoll. Mir persönlich ist es wichtiger, sich um die Sache zu kümmern. So muss etwa in Österreich das Insolvenzrecht neu geregelt werden. Auch der Umstand, dass es der Signa gelungen ist, trotz milliardenschwerer Bilanzen als kleines Unternehmen zu gelten und deshalb keinen Wirtschaftsprüfer zu benötigen, gehört geändert.“