Wiener Museumsquartier soll Grün-Oase werden

„MQ goes Green“ lautet das Jahresmotto des Museumsquartiers in Wien - bis hin zu den „Enzis“: Die beliebten Outdoor-Möbel, heuer in tannengrün, werden nun aus wiederverwertetem Kunststoff gefertigt. Außerdem bereitet sich das MQ auf das „Haus der Geschichte“ als neues Mitglied vor.