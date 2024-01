Land Tirol erfüllt heuer Reuttes „Wunschzettel“

Es sei ihr ein Anliegen, die Soziallandschaft in allen Regionen Tirols auszubauen, beteuerte Soziallandesrätin Eva Pawlata beim Außerfernbesuch in Reutte. Damit begab sie sich sozial in die Höhle des Löwen, denn die Unterversorgung brachte Martin Vindl von der Kinder- und Jugendhilfe der BH auf den Punkt: „Junge Menschen im Außerfern, die gezwungenermaßen von der Familie gehen müssen, mussten in einen anderen Bezirk oder ins Allgäu gebracht werden und wurden somit brutal aus ihrem sozialen Umfeld gerissen.“