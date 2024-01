Jessica Alba brauchte Therapie mit Tochter

„Habe mich entschuldigt“

Die „Fantastic Four“-Schönheit gibt zu, dass sie in den Sitzungen auch ihre eigenen Fehler erkannt habe: „Ich habe mich entschuldigt, weil ich echt einiges total falsch gemacht habe. Ich arbeite an mir.“ Alba verrät, dass Honor inzwischen Einzeltherapie macht, ebenso wie ihre Schwester Haven (12) - und sie selbst auch: „Therapie ist einfach ein fantastisches Werkzeug. Ich selbst bin in einer Familie aufgewachsen, in der man überhaupt nicht geredet und jede Diskussion unterbunden hat. Für mich ist es eine echte Inspiration, mit meinen Kids offen reden zu können.“