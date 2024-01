Kleine Skispringer wagen sich auf erste Schanze

Probetraining für kleine Skispringer

Im Happel-Stadion kann dieser Wunsch jetzt in Erfüllung gehen. Denn an den kommenden beiden Wochenenden laden dort die Wiener Stadtadler, der einzige Skisprungverein in Ostösterreich, zum Probetraining. „Kinder von sechs bis neun Jahren aus Niederösterreich sind herzlich willkommen“, heißt es.