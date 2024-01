Verfassungsgericht kippt Wasser- und Kanalgebühr

An falschem Mittelwert orientiert

Darüber hinaus habe Steinbach bei der Berechnung dieser Gebühr den durchschnittlichen Wasserverbrauch in Österreich herangezogen, laut VfGH hätte man sich aber an den Steinbacher Durchschnittswerten orientieren müssen. Auch gehe aus der Verordnung nicht hervor, wofür der aus den Wasser- und Kanalgebühren erzielte Gewinn - dass Gemeinden diesen Gewinn machen dürfen, ist rechtens - verwendet werde.