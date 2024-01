A10-Stau: Hallein prüft jetzt Fahrverbote

Halleins Bürgermeister Alexander Stangassinger prüft bereits, ob ein Verbot möglich ist. Auch beim Sonnenscheinweg in Gamp werde bereits geprüft. Verboten werden soll das Befahren an Wochenenden und an Feiertagen. Voraussetzung sind laut dem Bürgermeister eine Verkehrszählung und eine Begründung für die Forderung nach einem Fahrverbot.