Ausrüstung bei Ski-Kollison „vom Leib gerissen“

Im Kühtai gegen Steinblöcke

Bereits am Sonntag war ein 38-jähriger Chinese mit seinen Skiern im Skigebiet Kühtai über den Pistenrand hinausgekommen und stürzte etwa zehn Meter davon entfernt im Gelände auf Steinblöcke. Der Mann zog sich dabei schwere innere Verletzungen zu. Aufgrund des schlechten Wetters war eine Bergung per Hubschrauber nicht möglich, weshalb eine terrestrische Bergung durchgeführt wurde. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in die Klinik Innsbruck verbracht.