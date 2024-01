„Kaiser“ Franz: Woher er seinen Spitznamen hatte

Beckenbauer sorgt auch in den USA für Furore

Auch bei seinem Gastspiel in den USA sorgte Beckenbauer für Furore, spielte bei New York Cosmos von 1977 bis 1980 an der Seite eines gewissen Pelé. Mit der brasilianischen Legende verband Beckenbauer bis zu deren Tod am 29. Dezember 2022 eine tiefe Freundschaft. Nun ist mit Beckenbauer nach Hollands Johan Cruyff, Argentiniens Diego Armando Maradona und Pelé die vierte schillernde Figur des Fußballs der 1970er- und 80er-Jahre gegangen. Was bleibt, sind Erinnerungen an Sternstunden des Sports.