Kammerboss: „Wir müssen alle mehr arbeiten!“

Peter Buchmüller, Wirtschaftskammerboss in Salzburg, sieht die Wettbewerbsfähigkeit im Bundesland und auch in Österreich in Gefahr. Entgegen diversen Überlegungen zur Arbeitszeitverkürzung macht sich der 69-Jährige für mehr Arbeit stark. Helfen könnten da etwa 125.000 rüstige Pensionisten.