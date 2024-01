Ohrenbetäubendes „Ja“ zum Imster Schemenlaufen

An jenem legendären Tag wird „entschieden“, ob das Schemenlaufen überhaupt stattfindet. Und so stellte Obmann Ulrich Gstrein erneut die Frage aller Fragen: „Söll mer huire in d‘ Fåsnåcht giah?“ Ein ohrenbetäubendes „Ja“ aus rund 1000 Männerkehlen ließ keinen Zweifel aufkommen: Am 4. Februar geht das Imster Schemenlaufen über die Bühne. Gegenstimme wurde keine vernommen, eventuelle Enthaltungen waren nicht eruierbar.