Einsatzkräfte retten Urlauber aus alpiner Notlage

Gegen 10.00 Uhr vormittags waren die Frau (62) und ihr 56-jähriger Begleiter von ihrer Unterkunft in der Gemeinde Weißensee aus, für eine Wanderung in Richtung „Weiße Wand“ aufgebrochen. Nach rund sechs Stunden wollten die deutschen Urlauber schließlich wieder zurück ins Tal - und verloren dabei allerdings völlig die Orientierung. Das Paar kam in Folge vom markierten Wanderweg ab, und fand auch nicht mehr zu diesem zurück.