Pumpen und viel Regen bringen den Zicksee zurück

Also wurde der Lackenboden gemäht. Den Grünschnitt aus der Lacke abzutransportieren war leider nicht mehr möglich. „Es hat so geregnet, dass wir nicht mehr in die Lacke hineinfahren konnten“, erklärt Bürgermeister Michael Schmidt. Des einen Leid, des anderen Freud: Denn der Lackenboden war nach den Regen- und Schneefällen so gesättigt, dass man durch das zupumpen des Wassers sofort wieder eine Wasserfläche zustande brachte.