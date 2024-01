Eisbullen zu Gast beim Schreck der Spitzenteams

Erste Saisonduelle an Bulls

Um deren Stärken weiß auch Eisbulle Paul Huber: „Die Pioneers sind eine torgefährliche Mannschaft mit vielen guten Einzelkönnern, die eben Tore schießen können. Oft auch aus Situationen, in denen man nicht damit rechnet.“ Mit Steven Owre befindet sich der Liga-Topscorer in den Reihen der Vorarlberger. Der Kanadier hält bei 26 Toren und 21 Assists.