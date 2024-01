Berndt-Umfrage sieht ÖVP im Sinkflug - FPÖ im Hoch

Bitschi bezeichnete das begonnene Jahr 2024 als „Hoffnungsjahr für die Bevölkerung“, weil sich viele nach politischer Veränderung sehnten. Die schwarz-grüne Regierung - sowohl auf Landes- (seit 2014) als auch Bundesebene (seit 2019) - sei „die schlechteste der Zweiten Republik“. Dass Schwarz-Grün massiv an Vertrauen verloren habe, sei nicht nur in persönlichen Gesprächen zu hören, sondern bilde sich auch in der Umfrage ab.