Verletzte nach Crash von U-Bahnen in New York

U-Bahn-System ist veraltet

Das U-Bahn-System in New York City gilt als veraltet - in den letzten Jahren hatten der Betreiber mit Stromausfällen, Signalproblemen und anderen Ausfällen zu kämpfen. Auch um die Finanzen stand es in der jüngsten Vergangenheit nicht so gut. Die Corona-Pandemie hatte für gesunkene Fahrgastzahlen und daher weniger Einnahmen geführt.