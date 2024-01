Weihrauch, Tee und Schokolade für Andreas Babler

Es war eine relativ spontane Aktion. SPÖ-Bundesparteichef Andreas Babler, mit seiner Frau und Tochter zu Besuch bei den Schwiegereltern im Ländle, wollte nicht auf den Neujahrsgruß der Heiligen Drei Könige verzichten. Und so ließ er bei der Diözese in Feldkirch anfragen, ob nicht ein Treffen in Bregenz möglich wäre.