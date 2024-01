„Kühlendes Glas“ soll Erderwärmung stoppen

Die Beschichtung funktioniert auf zwei Arten: Sie reflektiert bis zu 99 Prozent der Sonnenstrahlung und verhindert so, dass die Gebäude die Wärme absorbieren. Und sie gibt diese in Form langwelliger Infrarotstrahlung an das eisige Weltall ab, wo die Temperatur im Allgemeinen bei etwa minus 270 Grad Celsius liegt.