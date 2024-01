Tiere auf der Suche nach einem geeigneten Zuhause

Charly

Mischling Charly kam vor knapp einem Jahr zur Welt. Er ist grundsätzlich sehr freundlich, zeigt allerdings auch, wenn er sich bedroht fühlt. Sein zukünftiger Halter sollte deshalb bereits Hundeerfahrung haben. In einem ruhigen Haushalt ohne Kinder wäre Charly am besten aufgehoben. Außerdem ist der Rüde für ausgiebige Spaziergänge in der Natur der perfekte Wegbegleiter.

Tel.: 0 664/541 50 79