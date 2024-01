Striktes Ballverbot für BVB und Manchester United!

Das britische Top-Team wird sich dabei in der Vorrunde etwa mit Titelverteidiger Mainz, sowie den heimischen Vertretern Sturm und LASK messen, ehe es gegen Kapazunder wie Dortmund, Stuttgart oder Slavia Prag gehen könnte. Heiß auf ein Duell sind aber auch die vermeintlich „kleinen“ Teams aus OÖ, die sich durch den Sieg in der Quali-Runde den Platz in der Gruppe der Roten Teufel sichern könnten. Dazu zählen Geretsberg, St. Magdalena oder SC Marchtrenk. „Für unseren Modus, den Kleinen die Chance auf Duelle gegen so große Klubs zu geben, gab’s bereits Lob von der FIFA“, so Fesel.