Schwerer Auffahrunfall in St. Anton

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 18.10 Uhr. Ein 17-Jähriger lenkte St. Anton im Montafon einen PKW auf der L188 in Fahrtrichtung Schruns. Aufgrund der Verkehrslage musste der junge Mann plötzlich abbremsen. Dies wurde vom dahinter fahrenden Pkw offenbar übersehen, und so kam es zu einem Auffahrunfall, wodurch das Heck des hinteren Fahrzeuges nach links ausbrach und in die Gegenfahrbahn ragte.