Durch ihren Einsatz gibt es mehr Würde bis zuletzt

Engagement bewirkt vieles

Eine „unverzichtbare Säule“, wie Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister sagt, ist auch dort das Ehrenamt: „Es ist immer wieder schön zu sehen, wie viele Menschen sich in den Pflege- und Betreuungszentren engagieren und was dieses lobenswerte Engagement für die Bewohner bewirken kann!“ Bei unterschiedlichen Veranstaltungen und Aktivitäten das ganze Jahr über – aber vor allem in der Weihnachtszeit und rund um Neujahr – zeige sich der wertvolle Beitrag von Mitarbeitern und Freiwilligen, hebt die Landesrätin weiter hervor.