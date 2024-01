Strenge Regeln bei Vergabe für Wohnkredite bleiben

Richter fanden kein Gehör

Diesen Weg wollte ein Vorarlberger, dessen Kreditantrag für den Kauf einer Wohnung abgelehnt wurde, allerdings nicht gehen. Er entschied sich für den Gang zum Verfassungsgerichtshof (VfGH) in Wien. Bei dessen Richtern fand er allerdings kein Gehör. Mangels hinreichender Aussicht auf Erfolg wurde sein Ansinnen abgelehnt. „Die FMA hat die Verordnung entsprechend dem im Bankwesengesetz (BWG) vorgesehenen Verfahren erlassen“, hieß es in einer Aussendung des VfGH am Mittwoch.