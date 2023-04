Unfall nach Lokalbesuch: Ein Toter, drei Verletzte

Nach einem Lokalbesuch lenkte ein 17-jähriger Probeführerscheinbesitzer den Pkw, in dem sich drei weitere Freunde befanden. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Wagen in Tamsweg bei einer nach rechts ansteigenden Kurve links von der Fahrbahn ab und touchierte in weiterer Folge frontal mit der dortigen Friedhofsmauer. Durch die Wucht des Aufpralls wurde einer der Insassen mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe geschleudert und dabei lebensgefährlich verletzt. Trotz rascher Reanimation verstarb der 18-jährige Lungauer im Krankenhaus Tamsweg.