Russisches Geschoss fällt auf eigenes Dorf

Sieben Bauernhöfe beschädigt

Dem Politiker zufolge sind alle Bewohner wohlauf. Allerdings seien sieben Bauernhöfe beschädigt worden. „Es können Schäden an der Verglasung, an den Dächern und an den Tragkonstruktionen entstanden sein“, führte er aus. Einige Bewohner seien vorläufig evakuiert worden.