Attacken auf russische Veteranen

Der russische Online-Nachrichtendienst SOTA berichtete, unter den in Moskau festgenommenen Migranten sei auch ein als Weihnachtsmann verkleideter Mann aus Tadschikistan gewesen. Nach Angaben der Strafverfolgungsbehörden griffen betrunkene Migranten in der Stadt Tscheljabinsk russische Veteranen der „speziellen Militäroperation“ an. So bezeichnet Russland den Krieg gegen die Ukraine.