Filippino-Pfarrer findet in Salzburg seinen Traum

„Der Schnee in Salzburg ist ein Traum, zumindest war er das damals, als ich hier hergezogen bin“, sagt Edwin Reyes. Der Pfarrer von Bischofshofen kam vor 20 Jahren nach Österreich. Nicht nur, um den Menschen das Evangelium zu predigen, sondern auch um sich musikalisch weiterzubilden. „Österreich ist so ein musikalisches Land. Schon in meiner Heimat, auf den Philippinen, habe ich Keyboard gespielt. In Österreich wollte ich noch mehr lernen“, sagt er.